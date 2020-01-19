"Тебе уже есть 18?": дочь Климовой пристыдили за откровенный образ

17-летняя Елизавета решила принять участие во флешмобе. Девушка выбрала для отдыха на пляже открытый купальник голубого цвета. Любопытно, что в этом же образе появлялись на публике актрисы Екатерина Климова и Агния Дитковските.
Пользователи не смогли пройти мимо пикантного кадра. Многие пришли в восхищение от стройной фигуры девушки. "Глаз не могу оторвать", "Пушка", "Красотка! Вся в маму!", "Хороша до невозможности", "Фигура как у мамы огонь!", – поделились мыслями восхищенные комментаторы.
Однако нашлись и те, кто остался недоволен снимком. Некоторые подписчики заявили, что 17-летней наследнице Екатерины Климовой пока рано выставлять такие откровенные фотографии. "Тебе уже есть 18? А то при виде таких форм немудрено и согрешить", – выразил мнение один из пользователей.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей: дочерей Елизавету и Изабеллу и сыновей Матвея и Корнея. Сама звезда не раз говорила в интервью, что на первом месте для нее стоит воспитание наследников и лишь затем – карьера.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
В СССР люди голодали?
Куда делась Аида Ведун?
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Ни за что рожать не буду!
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.