Екатерина Климова сцепилась в схватке с Агнией Дитковските

Светские львицы выбрали разные направления. Одна отправилась на Бали, другая тщательно скрывает свое местоположение. Но, судя по фото, Агния точно не на райском острове.
Зато девушки отдали предпочтение одинаковым купальникам. Обе облачились в слитный бикини небесно-голубого цвета.
Фолловеры обратили внимание, что даже фотографии артистки выложили почти одновременно. Первой это сделала Климова в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Спустя пару часов фото опубликовала Дитковските.
Внимательные поклонники восприняли это как своего рода битву. Но, конечно, маловероятно, что Екатерина и Агния сделали это целенаправленно.
Тем не менее, в Сети началась активная дискуссия на тему того, кому купальник идет больше. В результате фанаты так и не смогли прийти к общему знаменателю, отметив, что обе актрисы выглядят бесподобно, сообщает "7Дней".
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