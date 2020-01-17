Актриса Екатерина Климова заговорила о пятом ребенке. Знаменитость не исключает, что ее семья может пополниться.

Артистка три раза была замужем. Сейчас она гордая мама четырех детей. Знаменитости удалось сохранить дружеские отношения с каждым из экс-супругов. Ее дети прекрасно ладят между собой. На данный момент сердце Климовой свободно, однако актриса не сильно переживает по этому поводу.

"К 40 годам пришла любовь. К себе! Внимание, уважение, принятие и прощение, а это самое главное. Одним словом, произошла перезагрузка, чему я очень рада", – рассказала звезда отечественного шоу-бизнеса в интервью журналу "Караван историй".

Кроме того, артистка поделилась планами на будущее. Она призналась, что не собиралась становиться многодетной мамой, но раз так случилось, то ее "выбор очевиден". Климова также отметила, что беременность каждый раз заставала ее врасплох, однако это не вызвало нежелание иметь еще больше детей. Екатерина рассказала, что задумывается о пятом ребенке.

"Может, на старости лет, если позволят обстоятельства, усыновлю. Были бы силы и желание. В этой жизни вообще все возможно, даже самое невероятное", – отметила артистка.