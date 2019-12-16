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Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой

Фото: пресс-служба
Отечественные знаменитости со своими семьями посетили премьеру новогоднего шоу "СеРверный полюс" от Научной елки WOW! HOW? Особенно отметился экс-супруг актрисы Екатерины Климовой.
прочитано 1399 раз

Мероприятие прошло в Российской академии наук. По сюжету Дед Мороз и Снегурочка научились за одну ночь поздравлять детей со всего мира и вручать им подарки. Для такой непосильной задачи Дед Мороз разработал искусственный интеллект по имени Нейросеть. Специально для исполнения роли Нейросети была приглашена знаменитая актриса Кристина Асмус. Интересно, что актриса была без мужа, юмориста Гарика Харламова, и без дочки Анастасии: артист был на съемках в Санкт-Петербурге, а наследница готовилась к собственному спектаклю.

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41-летнюю Климову заметили с бывшим мужем

Зато многие другие отечественные знаменитости посетили шоу в полном семейном составе. Актриса Елена Бирюкова – с мужем Ильей Хорошиловым и дочкой Аглаей. Отметим, что он был первым мужем другой актрисы – Екатерины Климовой. Несмотря на то, что Илья и Елена были вместе с 2009 года, лишь в этом году они официально оформили отношения.

Фото: пресс-служба

Ее коллега, актриса Мария Кожевникова пришла посмотреть постановку в компании двух старших сыновей. Интересно, что третьего ребенка она предпочитает пока не показывать. То и дело ходят слухи, будто Мария беременна в четвертый раз. Но до настоящего времени она опровергала это. На сей раз артистка предстала перед репортерами в свободном черном наряде, по которому сложно судить об изменениях в ее фигуре. "Самое главное в елке – чтобы нравилось детям. В шоу "Путешествие на СеРверный полюс" дети очень активно участвовали, классно, когда спектакли заточены под то, чтобы дети ощущали себя не зрителями, а участниками", – поделилась впечатлениями актриса.

Фото: пресс-служба

Телеведущая Арина Шарапова отметилась на мероприятии с внуками. "На елке проводят опыты, а опытов я ужасно боюсь. Я всегда боялась взрывов, громких звуков и от этого стараюсь держаться подальше.  А чем нас удивят здесь – посмотрим, это должно быть точно Вау, ведь елка называется Wow! How? Точно будет что-то радостное и классное. Новый год уже скоро. Как мы готовимся? У нас есть традиция – сжигаем и бросаем в шампанское салфетку. Но не просто так я кидаю салфетку в шампанское, на салфетке пишем желание, сжигаем ее, пепел кидаем в шампанское и быстро выпиваем в полночь", – рассказала известная ведущая.

Фото: пресс-служба

Звезда комедийного сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова – редкий гость на светских тусовках. Еще реже она показывает своих дочек. Но на сей раз сделала исключение. Компанию им составил ее супруг. Дарья редко дает интервью, еще реже мелькает на вечеринках. Она признается, что с ее экранным образом – легкомысленной Светкой – у нее нет ничего общего.

Фото: пресс-служба

Актриса Светлана Светикова тоже ведет закрытый образ жизни. Она счастлива в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, которому родила сыновей Милана и Кристиана. Артистка предпочитает не афишировать свою жизнь, справедливо считая, что "счастье любит тишину".

Фото: пресс-служба

16 декабря 2019, 12:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кто все эти люди и зачем нам про них рассказывают? Мимолётные "звёзды" одной роли.
1

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