Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой

Вокруг личной жизни телеведущей крутится множество слухов. Однако что на самом деле ждет звезду в наступающем году – "Дни.ру" узнали у эксперта.

"Свой день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем, чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и возвращаться к нормальной жизни светской львицы", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.

Ей просто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. В последнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буде наблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новые отношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данный момент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается и проводит время так, как хочется ей.

"К тому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах она постоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтает занять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не дает покоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится. Но место она займет не Леры, а свое", – уверяет Саона.

"В будущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Что касается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка. Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году", – предсказала медиум.