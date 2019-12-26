Брак и ребенок: сделано шокирующее заявление о личной жизни Чеховой

"Свой день рождения Анфиса Чехова планирует отпраздновать с размахом. Показать всем, чего она стоит, чтобы все понимали, что развод ей не помеха. В отношениях пары оставлена точка, и возврата не будет. Сейчас она приняла для себя решение, что нужно больше выходить в люди, общаться, проводить время с друзьями и возвращаться к нормальной жизни светской львицы", – рассказала "Дни.ру" ведунья Саона.
Ей просто необходимо урвать у жизни все самое лучшее для себя, советует гадалка. В последнее время она несколько поникшая. Зато после дня рождения мы опять буде наблюдать ее в светской хронике и программах на ТВ. Заводить новые отношения она пока не стремится, ей хочется насладиться свободой. И на данный момент – это оптимальный вариант. У Афисы много поклонников, она общается и проводит время так, как хочется ей.
"К тому же, перед Чеховой стоит цель попасть на канал и стать ведущей. В мечтах она постоянно пытается догнать и обогнать Леру Кудрявцеву и, можно сказать, мечтает занять ее место. Ей хочется славы такой же, а то и больше. И это ей не дает покоя ни днем, ни ночью. Она очень сильно завидует Лере. Ее мечта исполнится. Но место она займет не Леры, а свое", – уверяет Саона.
"В будущем Анфису ждет хороший контракт и отличное место ведущей нового проекта. Что касается личной жизни, то впереди у нее еще один брак, новая семья и рождение ребенка. Знакомство с будущим мужем произойдет в 2020 году", – предсказала медиум.
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