"Все у ваших ног": народ пал ниц перед сексапильной Чеховой

В кадре знаменитость позирует сидя в бассейне. Заколотые на макушки волосы обнажают длинную шею артистки и открывают вид на пикантное декольте. Для съемки Анфиса выбрала черный закрытый купальник с глубоким вырезом. Несмотря на то, что костюм прикрывает все достоинства фигуры Чеховой, он прекрасно облегает ее пышную грудь, подчеркивая ее форму.
"Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА😍 Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу☺️ Подробности в сторис. По-моему, это мое самое лучшее рождество☺️", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники, как и всегда, пришли в необычайный восторг от вида любимой знаменитости. Меньше, чем за сутки снимки набрали более 12,5 тысяч лайков, а восхищенных комментариев и вовсе не счесть. Многие отметили, что несмотря на возраст, у Чеховой потрясающая фигура.
" Так заманчиво смотрится ", " Как хорошо быть красивой, но еще и очень умной ", " У вас такая классная фигура 🔥", " Эх как хорошо быть красивой все у ваших ног ", "Красотка внеземных масштабов 🌹🌹🌹 ", " Дорогая Анфиса! Вы как принцесса! Вот реально. Я люблю смотреть добрые фильмы про принцесс, доброту, красоту. И ваш блог для меня, это блог принцессы, такой доброй, воспитанной и очень светлой. Спасибо, что делитесь с нами💗 ", – высказались комментаторы.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Почему вы все такие страшные