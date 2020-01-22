"Что-то плохое происходит": напуганная Ксения Бородина пожаловалась на проблемы в постели

В своем Инстаграм ведущая шоу "Дом-2" рассказала поклонникам, что уже несколько дней не может нормально спать. Ксения Бородина сообщила, что испытывает состояние тревоги, которое практически никогда ее не покидает.
"Ребятки, как у вас в целом с самочувствием? Как вам эта погода, на вас это все влияет?! Я вот нахожусь в состоянии тревоги 24/7! Опять не сплю совсем, не получается провалиться в глубокий сон. До шести утра лежу просто гоняю мысли, а после шести вроде как проваливаюсь в сон, но он совсем не глубокий", – поделилась знаменитость. Ксения Бородина отметила, что у нее сильно зажата шея. Звезда решила посещать массажи, но помогают они ей ненадолго.
"Погода не радует совсем, не могу сказать, что что-то плохое происходит, все вроде в норме и дома и на работе, но состоянии тревоги не покидает меня", – посетовала ведущая. Ксения Бородина не может понять, что стало причиной такого состояния: то ли погода, то ли отсутствие солнца, то ли большое количество перелетов, которые она перенесла.
Ситуация настолько беспокоит теледиву, что она пошла по врачам и сдала анализы. По словам Ксении Бородиной, она даже готова пить таблетки, которые ненавидит с самого детства. "Только если уже совсем приспичит. А по ходу приспичило", – заключила знаменитость.
Примечательно, что ранее на бессонницу жаловался и муж Ксении Бородиной – бизнесмен Курбан Омаров. Напомним, прошлым летом супруги поругались, и поклонники телеведущей думали, что пара подошла к разводу. Однако это оказалось всего лишь домыслами.
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