"Тут бы до кровати доползти": силы покинули Бородину

Знаменитость пожаловалась на усталость. Как оказалось, у ведущей телестройки под Новый год скопилось много дел. В попытке везде успеть Ксения Бородина, судя по всему, надорвалась.
"Декабрь, какой ты ***** тяжелый месяц (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Силы мои покинули меня, и так каждый год в декабре! Ты просто энергетический вампир! Ощущение, что это не конец года, а конец света😂🤣🙈 какое в **** Новогоднее настроение, тут бы до кровати доползти! 33 Мероприятия у одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов! Погода какашка💩💩💩💩 Ну можно конечно начать кушать мандаринки и включить дядю Фрэнка Синатра, но снега нет и смысла в этом тоже 🤧 вот вам мой оптимистический пост👿", – поделилась эмоциями звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина.
Поклонники поспешили успокоить теледиву. Звезде напомнили, что зима закончится еще не скоро. Есть вероятность, что погода все-таки порадует морозом и сугробами.
"Че все ноют что нет снега, та же мокрая слякоть была бы. Насмотритесь еще на снег в январе феврале марте🤪", – отметила подписчица звезды. "Да хрен с ним, снегом, дайте солнышко людям!!! Мы сидим вечно под дождем и серостью", – ответила ей Ксения Бородина.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.