"Что за болезнь?": Бородина ошарашила странным признанием

Телеведущая Ксения Бородина ошарашила поклонников странным признанием. Знаменитость призналась, что не всегда делает обдуманные поступки.

Ксения поделилась с фанатами своей проблемой. Большинство покупок из интернет-магазинов она делает ночью. Это приносит знаменитости не самые приятные эмоции. Часто Бородина не знает, зачем она заказала вещь и куда потом ее наденет.

"Я, конечно, сейчас не о китайских сайтах, там, мне кажется, делать нечего, потому что есть куча смешных картинок на эту тему: ожидание и реальность) Несмотря на то, что везде говорят о мошенниках и китайских подделках, люди все равно ведутся и покупают товары онлайн по привлекательным ценам", – рассказала телеведущая в своем инстаграм-аккаунте.

Ксения отметила список сайтов, с которых заказывает одежду. Она также пожаловалась на раздражающий аспект. Знаменитость очень не любит доставать банковскую карту, когда нужно оплатить товар.

Поклонники согласились со звездой отечественного шоу-бизнеса. Некоторые поделились своим опытом: "Ну это прям моя история. Что за болезнь? Ночной шоппинг 😂" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), " Все то же самое, иногда так и не покупаю, потому что лень идти за карточкой )))", "Самое страшное – бессонная ночь, потом думаешь это подарю, это оставлю, а это блин полежит до следующего века".