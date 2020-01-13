"Я всегда буду любить тебя": молодой избранник прилюдно признался в чувствах Ани Лорак

Избранник певицы в "Сторис" в "Инстаграм" рассказал о любви к Ани Лорак. Он опубликовал видео со своей возлюбленной. В кадр попали только их ноги. "Love", – подписал ролик Егор Глеб.
Затем он сделал еще более трогательный пост. "Я всегда буду любить тебя", - написал молодой человек по-английски.
Примечательно, что поступок саунд-продюсера был подкреплен фото Ани Лорак с кольцом на безымянном пальце правой руки. Судя по всему, знаменитость не хочет скрывать новые отношения.
Многие россияне скептически относятся к роману Ани Лорак с 26-летним Егором Глебом. Самые преданные фанаты рады за певицу: наконец-то она выглядит счастливой после развода с отцом своей дочери, турком Муратом Налчаджиоглу. Ходили слухи, что супруг ей регулярно изменял.
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