"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью
Актриса появилась на красной дорожке церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Для важного события она выбрала роскошное красное платье.
Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Актер Эммануил Виторган опубликовал совместную фотографию с Еленой Захаровой в личном микроблоге. Многие пользователи обратили внимание на округлившийся живот артистки.
Подписчики предположили, что в семье звезды скоро вновь произойдет пополнение, и приняли поздравлять ее с беременностью, передает "7Дней". "Она беременна? Животик торчит!", "По-моему, у кого-то округлился животик", "Елену уже можно поздравить?", – поделились своими подозрениями юзеры. Сама артистка пока никак не прокомментировала эти домыслы.
Напомним, что Елена Захарова вышла замуж за бизнесмена Сергея Мамонтова в 2010 году. В феврале следующего года у пары родилась Анна-Мария. Малышка умерла через восемь месяцев от острой вирусной инфекции. После трагедии супруги приняли решение расстаться. В декабре 2017 года актриса родила дочь. Имя отца наследницы звезда держит в секрете.
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