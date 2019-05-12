Захарова бросила ребенка и ушла в отрыв на вечеринке
Недавно актриса отправилась на отдых Турцию. В один из свободных вечеров она побывала вместе с друзьями на дискотеке в местном клубе. Видеозапись с вечеринки Елена Захарова разместила на странице в Instagram в разделе Stories.
В ролике можно увидеть, как актриса двигается под музыку в плохо освещенном заведении. "Пока зайчонок спит", – написала артистка и добавила улыбающийся стикер. Многие пользователи поддержали знаменитость. Они остались довольны тем, что несмотря на съемки и воспитание ребенка Елена Захарова находит время для себя.
Напомним, что в декабре 2017 года актриса родила девочку. Имя ребенка знаменитость держит в тайне и не делится с поклонниками подробностями воспитания. Возлюбленный Елены Захаровой также остается в тени.
В прошлом артистка состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Мамотовым. Влюбленные вступили в брак в сентябре 2010 года. Спустя год у пары родилась дочь Анна-Мария. Девочка умерла через восемь месяцев от опасной вирусной инфекции. После трагедии Елена Захарова рассталась с супругом. По словам звезды, вернуться к жизни ей помогла вера в Бога, передает Passion.ru.
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