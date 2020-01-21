"Глоток свежего воздуха": архивное видео молодой Пугачевой стало сенсацией

В Сети появилось архивное интервью Аллы Пугачевой. Ролик вызвал небывалый ажиотаж среди поклонников Примадонны.

Отрывок интервью Аллы Пугачевой появился на странице блогера Вадима Манукяна в "Фейсбуке". В ролике актер Андрей Миронов расспрашивает Примадонну о кумирах, песне "Арлекино", а также о том, как она справляется с популярностью.

Архивное видео стала настоящей сенсацией. Ролик посмотрели более 100 тысяч раз. Пользователи пришли в восторг от молодой и задорной исполнительницы: "Очень интересно, ни разу не видела, на самом деле она говорит так легко и чисто", "А голос-то какой... Девочки-припевочки", "Вот такая она мне нравилась".

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян рассказал корреспонденту "Дни.ру", что такой ажиотаж стал для него приятной неожиданностью. Эксперт связывает успех видео с тем, что Алла Пугачева и Андрей Миронов предстают здесь в новых образах.

"Случайно несколько дней назад наткнулся в YouTube на фрагмент из документального фильма "Я возвращаю ваш портрет" 1983 года. Мне показалось, что моей аудитории будет интересно увидеть Андрея Миронова в непривычной роли интервьюера. Да и Пугачева там совсем другая", – отметил он.

По его словам, это интервью демонстрирует блестящую игру двух актеров. Причем каждый из них олицетворяет свою школу мастерства. "А количество просмотров этого видео говорит о том, что люди тоскуют по молодой Алле Пугачевой, поющей "Арлекино" и "Миллион алых роз", и по рано ушедшему из жизни Миронову", – подчеркнул эксперт.

Общественник считает, что для пользователей социальных сетей это архивное интервью стало "глотком свежего воздуха". "Ведь не каждый день увидишь раритет, который словно ждал своего часа, чтобы еще большее количество людей его смогли увидеть", – заключил Вадим Манукян.