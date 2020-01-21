"Много ума не надо": призывающего заткнуть рот Ксении Собчак Захара Прилепина приложили

Собеседник "Дни.ру" считает, что такие популистские заявления – это бич нашего времени. По его мнению, именно поэтому медиаперсоны порой и прибегают к ним.
"Скажи, что надо Урганта лишить паспорта, и ты в лучах славы. Скажи, что Познеру пора во Францию, и тебя носят на руках. Скажи, что Ксении Собчак нужно вообще запретить говорить, и вот уже ты национальный герой", – отметил Манукян. "Это прекрасные примеры манипуляции людьми и их самыми низменными инстинктами. Дать команду "фас" в отношении этих телеведущих много ума не надо", – уверен эксперт.
Манукян отметил, что куда проще общаться на таком языке, нежели призывать к тому, чтобы люди постоянно повышали свой образовательный ценз, анализировали происходящие вокруг них события, а также внимательно изучали инфопоток страны. По его мнению, высказывание Прилепина о Ксении Собчак в Твиттер – довольно спорное и провокационное.
Отметим, писатель заявил в соцсети, что намерен запретить телезвезду. "Даже читатели Ксении Собчак хотят, чтоб я был министром культуры. Они втайне знают, что если я стану министром культуры, первое, что я сделаю: запрещу Ксению Собчак", – написал Прилепин.
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