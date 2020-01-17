"Разве это твоя?": Собчак подозревают в воровстве чужой пятой точки

Сейчас Ксения, как и многие знаменитости, отдыхает на Мальдивах. Ранее звезда отечественного шоу-бизнеса говорила, что не хочет афишировать место своего пребывания, однако все равно делится снимками из отпуска и ставит гео-теги.
В кадре, опубликованном в Сети, супруга Константина Богомолова занимается йогой вместе с подругой. Ее приятельница уже выполнила стойку и сидит на тренировочном коврике. Сама Собчак еще стоит вниз головой. Тренер поддерживает ее за ноги, чтобы знаменитость не упала. Облачена скандальная журналистка в серый спортивный костюм.
"Йожимся и зожимся – я в стойке,а Яна уже после нее)))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), -написала Ксения в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что фотографию сделала певица Глюкоза.
Поклонники отреагировали на снимок лайками и комментариями. За несколько часов публикация набрала свыше 51 тысячи отметок "нравится". Правда, некоторые фанаты усомнились, что на фото действительно Собчак. Некоторые даже заподозрили, что в кадре Ксения использовала чужую пятую точку.
"Разве это твоя попа?", "Не знаю чья, не видно, но попа в сереньком костюме это бомба, очень красивое тело", "Я десять раз увеличила фото тоже ооочень интересно стало чья такая красивая попа!!!", " Чья это такая попа в сереньком?", "Да это не Вы, это Лобода!", – высказались комментаторы.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
Слава великому Владимиру Путину!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать