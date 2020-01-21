Ингеборга Дапкунайте забралась на стол в ресторане и начала орать

В честь праздника именинница собрала гостей в ресторане Bosco Cafe, который расположен в самом сердце столицы. К слову, приглашенных было немало.
Судя по всему, день рождения Ингеборги прошел на славу. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как поет актриса.
И все бы ничего, если бы Дапкунайте не залезла на стол. Предварительно она, конечно, скинула обувь, после чего встала на белую скатерть голыми пятками.
Пела телеведущая очень громко – настолько, что это больше походило на ор. Гости так и не разобрали слова. В конце один из слушателей не удержался и спросил Ингеборгу, о чем она пела.
"Эта песня про то, что падали листья на землю", – пояснила именинница.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал "Только никому...", заметно, что Дапкунайте нетвердо стоит на ногах. Она пошатывается, опираясь на гостя. Нельзя с уверенностью утверждать, что артистка была пьяна, но со стороны могло показаться именно так.
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