Рыдающая на панихиде Дапкунайте закрыла красное от слез лицо

Актриса Ингеборга Дапкунайте, произнося речь со сцены, заплакала. Знаменитость отметила, что дом Галины Борисовны, был и ее домом. Дапкунайте призналась, что потеряла близкого человека.
Также артистка выразила соболезнования единственному сыну умершей, Денису Евстигнееву. Ингеборга Дапкунайте не скрывала расстроенных чувств. Она то и дело закрывала руками красное от слез лицо.
"Я не помню, когда я с Вами познакомилась. Но так случилось, что вы были моим другом в Москве... Денис, Катя. Мы никогда не встречались профессионально, но вы – моя семья. Спасибо Вам за Дениса", – сказала Ингеборга. Сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, сегодня, 29 декабря в театре "Современник" проходит гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек. С самого утра к гробу идут люди: коллеги, ученики, поклонники таланта звезды.
Примечательно, что вечером в "Современнике" будут играть "Три сестры". Постановка пройдет в память о Галине Волчек. Это был любимый спектакль худрука. Все билеты проданы.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких.
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