"Железная кнопка": 56-летняя Дапкунайте восхитила Александрову и Хромченко

Актриса показала поклонникам запись из тренажерного зала. В кадре знаменитость демонстрирует, как укрепляет мышцы рук. "Трицепс, передняя дельта и чуть-чуть пресс" – рассказала об упражнении Ингеборга Дапкунайте в личном "Инстаграм".
Одними из первых в комментариях к публикации появились подруги звезды. Актрисы Марина Александрова и Виктория Исакова, а также журналистка Эвелина Хромченко. "Герой!", "💪🏻💪🏻💪🏻❤️", "Железная кнопка", – отметили приятельницы актрисы.
Добавим, что точеная фигура Ингеборги Дапкунайте – это результат регулярных тренировок в спортзале. Артистка предпочитает занятия со свободным весом. После 50 лет недостаточно быть просто стройной, необходимо, чтобы мышцы были в тонусе.
Также Ингеборга Дапкунайте не ограничивает себя в питании, вполне может поужинать пастой, а перекусить калорийными финиками и бананами. Между тем она отказалась от фасфуда и сладкой газировки. Также знаменитость выпивает около двух литров воды в день. Надо ли говорить, что Ингеборга Дапкунайте не имеет вредных привычек.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Почему рак массово съедает людей?
Три раза за ночь это нормально?
Админы не дают ответить
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17