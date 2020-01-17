Полтора миллиона в сутки: как Ксения Собчак тратит бешеные деньги в отпуске

Телеведущая выбрала виллу с несколькими спальнями, собственным бассейном и водной горкой. Звезда не хочет ни в чем себе отказывать на отдыхе. За удобства и комфорт Ксения Собчак и режиссер платят полтора миллиона рублей в сутки, передает сайт "Комсомольская правда".
Известно, что знаменитости живут на фешенебельном пятизвездочном курорте Soneva. Примечательно, что отдых на Мальдивах, судя по довольному виду, нравится режиссеру Константину Богомолову куда больше, чем развлечения в Куршевеле, где они с супругой побывал ранее.
Напомним, в Куршевеле Ксения Собчак и Константин Богомолов каталась на горных лыжах. Журналистка обучала этому навыку и своего сына Платона. Под руководством опытного инструктора мальчик достиг определенных успехов.
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