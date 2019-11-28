Валерия пришла в экстаз от одетой в мужское Савельевой

Знаменитость опубликовала примечательный кадр на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Фотограф запечатлел Сашу во время исполнения одной из песен. На певице мужская белая сорочка, черный трендовый пиджак-оверсайз и брюки.
По всей видимости, Савельева чувствовала себя на сцене как рыба в воде. Неброский макияж как нельзя лучше дополнил образ.
Знаменитость спросила у поклонников, как они оценивают ее образ: "Какие ассоциации у вас рождаются, когда вы видите девушку в мужском костюме? Всегда хотела задать этот вопрос" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Судя по большому количеству лайков, подписчики восхитились образом Саши. Они оставили многочисленные комплименты и отметили, что женщина выглядит роскошно. Впрочем, не обошли любопытное фото и знаменитости. Певица Валерия выразила мнение. "Красотка.❤️❤️❤️", – лаконично отметила супруга Иосифа Пригожина.
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