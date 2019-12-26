Беременная Савельева обнажила свое главное достоинство

Певица Саша Савельева нередко выкладывает любопытные фото. В этот раз знаменитость решила показать свое главное достоинство и тем самым ответить на вопрос, что стало главным событием в ее жизни.

прочитано 920 раз В кадре артистка позирует обнаженной – только длинное черное пальто прикрывает ее срамные места, да удачная поза прячет от любопытных глаз то, что должно быть скрыто. Для фотосессии визажисты подобрали звезде отечественного шоу-бизнеса легкий макияж в стиле голливудской актрисы Анджелины Джоли, выделив нюдовой помадой губы и легкими темными стрелками – глаза. ПО ТЕМЕ "Вид обдолбанной": Савельеву заподозрили в наркомании Савельева раскатала губу на дочку Лазарева Валерия пришла в экстаз от одетой в мужское Савельевой Примечательной деталью снимка является огромный живот певицы. По всей видимости, кадр был сделан достаточно давно. На нем знаменитость находится на последнем месяце беременности, судя по тому, как выпирает пупок. Вероятно, таким образом Савельева обозначила главное событие за свои 35 лет. Артистке вчера, 25 декабря, исполнилось 36.

"35й год, большое тебе человеческое спасибо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось🙏🏻 Теперь все так как надо😌 Встречаю 36й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня!❤️", – написала Александра на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Поклонники пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Многие поспешили поздравить Савельеву с днем рождения, однако нашлись и те, кто предпочел раскритиковать ее за столь откровенный снимок. "Еще наверное и в церковь ходиш. Не стыдно?" – накинулся с праведным гневом на певицу один из пользователей. Впрочем, у звезды отечественного шоу-бизнеса нашелся ответ, поставивший критика на место. Она лаконично, но с вызовом сообщила: "Хожу!" Большинство подписчиков Савельевой поспешили угомонить злопыхателя. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva) 25 Дек 2019 в 7:45 PST

Алиса Богданова 26 декабря 2019, 13:58 Автор:

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