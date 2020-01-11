"Непосильная ноша": Констанину Крюкову светят проблемы с законом и здоровьем

"Судебные разбирательства для Константина неизбежны, и, вполне возможно, что даже СМИ не узнают о них, – комментирует астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. – Наследнику династии Бондарчуков впору обзаводиться хорошими юристами и доверить всю работу с документами наемным специалистами, иначе, если он взвалит на себя непосильную ношу с договорами, у него могут начаться серьезные проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Однако, проблем со здоровьем Крюкову удастся избежать, если он вовремя обратится к соответствующим врачам и психологам. "От природы Константин очень импульсивен и очень многое принимает близко к сердцу, а все болезни как раз от нервов", – добавил Ермолаев.
Популярные темы форума
США ахренели
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Бабищи
Обратно в ссср!
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
Требования к мужчине
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Третья мировая война будет или нет?