Эффектная Ходченкова побила известную модель

В одном из столичнх кинотеатров состоялась премьера фильма прославленного режиссера Люка Бессона "Анна". Главную роль в картине сыграла топ-модель Саша Лусс. Кстати, на премьере Саша присутствовала и сама. Однако, по мнению пользователей сети, куда эффектнее длинноногой блондинки смотрелась актриса Светлана Ходченкова, выбравшая для выхода в свет яркое белое платье.