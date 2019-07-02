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Июль 2, 2019
просмотры: 123

Эффектная Ходченкова побила известную модель

567

В одном из столичнх кинотеатров состоялась премьера фильма прославленного режиссера Люка Бессона "Анна". Главную роль в картине сыграла топ-модель Саша Лусс. Кстати, на премьере Саша присутствовала и сама. Однако, по мнению пользователей сети, куда эффектнее длинноногой блондинки смотрелась актриса Светлана Ходченкова, выбравшая для выхода в свет яркое белое платье.

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ
Ответить
Ходченко она.
Что за мода лишние букавки к украинской фамилии приписывать.
1

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