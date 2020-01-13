Настасья Самбурская объявила о свадьбе с бывшим парнем Ольги Бузовой

Певица опубликовала в соцсети фото с жаркого острова. В кадре Настасья Самбурская гладит маленького слоненка, а рядом с ней находится Леша Свик.
"С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал", — с иронией заявила исполнительница. Парень решил поддержать шутливый тон актрисы. "Получишь!", – написал в комментариях к совместному снимку экс-бойфренд ведущей шоу "Дом-2". В свою очередь Настасья Самбурская спросила: "Кольцо?".
Отметим, заявление Настасьи Самбурской многие поклонники расценили, как очередную издевку в адрес Ольги Бузовой. "Сразу видно, любовь к Оленьке", "Самбурская, молодец! Обожаю такой сарказм и чувство юмора", – высказались пользователи "Инстаграм".
Ранее Настасья Самбурская высмеивала вокальные данные телеведущей и ее популярность. Напомним, долгое время поклонники и СМИ судачили о том, что Леша Свик и Ольга Бузова состоят в романтических отношениях. Они какое-то время работали вместе и на сцене играли влюбленную пару, тем самым спровоцировав подобные домыслы.
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