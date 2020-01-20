"Как из подворотни": Яковлеву без макияжа грубо припечатали

Звезда сериала "Каменская" явно не страдает от комплексов по поводу своей внешности. В фанатском аккаунте артистки появилась фотография, где она позирует без макияжа. На снимке Елена Яковлева запечатлена в белой блузке и черной кофте с принтом на рукавах.
Многие поклонники назвали фотографию неудачной. Они отметили, что у актрисы нездоровый цвет лица и глубокие морщины вокруг глаз. "Вид ужасный", "Что с лицом?", "Как из подворотни", – написали комментаторы. Один из подписчиков в шутку предположил, что звезда забыла снять грим Бабы-Яги со съемок фильма "Последний богатырь".
Другие пользователи встали на защиту 58-летней Елены Яковлевой. По словам комментаторов, актриса достойно выглядит для своего возраста. "Классная стрижка. Шикарно выглядите", "Восхищаюсь вами! Вы красивая и сильная женщина", "Вам не нужен макияж. Вы прелестны", – выразили мнение очарованные подписчики.
Ранее актриса попросила поклонников оставить ее сына Дениса Шальных в покое. Как передает "Комсомольская правда", Елена Яковлева сильно расстраивается, когда недоброжелатели называют ее наследника фриком за многочисленные татуировки. "Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться", – заявила она.
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Историк Соколов