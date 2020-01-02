Покинувшая Гузееву дочь рассекретила возлюбленного

Отношения Ольги и Алексея можно назвать серьезными – влюбленные уже несколько месяцев как съехались. Молодые люди пока сосредоточены на карьере. Бухарова работает преподавателем английского языка, а ее избранник совершенствуется в веб-дизайне. Со временем пара планирует объединить усилия: Ольга планирует тоже отучиться на дизайнера, чтобы работать с Алексеем.
По словам наследницы Ларисы Гузеевой, она долго присматривалась к молодому человеку. Межу тем Бухарова не отрицает, что влюбилась с первого взгляда.
Отметим, что Ольга долгое время прятала Алексея от любопытных глаз маминых поклонников. Празднование нового года, судя по всему, подтолкнуло девушку показать избранника. Она поделилась совместным снимком в "Инстаграм". В кадре возлюбленный нежно обнимает дочь телеведущей за плечи.
"Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", – загадочно подписала снимок Ольга Бухарова.
Добавим, что Лариса Гузеева тепло приняла парня наследницы. Между тем звезда шоу "Давай поженимся!" грустит из-за того, что ее дети выросли и покинули родительский дом. За день до Нового года Лариса Гузеева пожаловалась, что проведет праздничную ночь в одиночестве.
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