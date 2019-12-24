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"Выброшу все телефоны": ревнивая Гузеева изводит мужа угрозами

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Телеведущая Лариса Гузеева давно славится своим боевитым характером. Так оказалось, что она изводит своего супруга ревностью и даже угрожает ему. 
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Юбилейный год стал для звезды отечественных голубых экранов весьма непростым. Она экспериментировала со своей внешностью, пытаясь найти идеальный образ вопреки словам злопыхателей, но больше всего знаменитость могли выбить из колеи слухи, будто бы ее брак с известным ресторатором Игорем Бухаровым трещит по швам. К счастью, в этом году супруги отпраздновали 20 лет совместной жизни и смогли преодолеть все перипетии.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Уже позже выяснилось, что оказывается, сплетни рождались не из-за того, что Бухаров якобы завел себе молодую любовницу, а из-за страшной ревности Ларисы. Телеведущая нередко изводила мужа беспочвенными эмоциональными истериками. Не так давно, на одном из выпусков программы "Давай поженимся" речь зашла о супружеских изменах. По всей видимости, для телеведущей это болезненная тема, из-за которой она и сорвалась.

"Лариса остро реагирует на общение мужа в соцсетях или переписку с женщинами. Очень ревнует. Из-за этого чуть до развода не дошло. Хотя Игорь по работе общается – как сейчас без этого?", – прокомментировала поведение знаменитости коллега Ларисы Андреевны в интервью газете "Комсомольская правда".

"Поэтому, когда на съемках возникла такая же история, Лариса не сдержала эмоции и вспомнила свой семейный опыт, разбушевалась: "Игорь, я выброшу все твои телефоны в окно сегодня же вечером! Я как ему не задам ему вопрос: Что же ты весь в этих гаджетах? Он: "Я, говорит, Лара, на письма отвечаю!" Да я сама тебе напишу письмо!". Но им с Игорем хватило опыта, чтобы сгладить все недомолвки в отношениях. Вместе, живут и продолжают семейные отношения!", – подытожила инсайдер.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Автор: 24 декабря 2019, 10:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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