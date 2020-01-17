Узнавшие об убийстве зрители ушли с концерта известного артиста

В 1991 году Алексей Глызин, прославившийся с ВИА "Веселые ребята", уже выступал с собственной программой, исполняя такие хиты, как "Зимний сад", "Ты не ангел" и "Пепел любви". Артист близко знал певца Игоря Талькова. Тот предлагал ему свои лирические стихи. Их было так много, что Тальков был не в состоянии их охватить.
О страшной гибели друга Глызин узнал во время концерта в Киеве. "Ко мне подходит конферансье и шепотом говорит: "Только что в Ленинграде был убит Игорь Тальков..." Я сказал об этом залу. То же самое произнес. И такое какое-то абсолютное молчание нескольких тысяч людей, и такой выдох..." – поделился воспоминаниями Алексей.
"Я сказал, что песня "Зимний сад"... Пусть эта песня прозвучит как покаяние друга", – отметил певец. А дальше случилось непредвиденное.
"В общем, прозвучала песня "Зимний сад", и в абсолютной тишине зал вышел, дослушав песню. Это были четыре минуты кошмара, когда я пел, у меня такой комок стоял... Жуткая история", – признался Алексей Глызин.
Напомним, что на концерте, проходившем 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный", возник конфликт у охранника певицы Азизы Игоря Малахова и автора-песенника Игоря Талькова. В результате перестрелки певец погиб. В ноябре 2018 года Следственный комитет России возобновил расследование резонансного убийства.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Слава великому Владимиру Путину!
Постоянно хочу кушать