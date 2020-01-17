Узнавшие об убийстве зрители ушли с концерта известного артиста

На белом диване главного героя шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" оказался прославленный исполнитель Алексей Глызин. Он рассказал о дружбе с Игорем Тальковым и о том, каким шоком для всех стала его смерть.

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