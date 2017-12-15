Глызин признался в алкоголизме вслед за Осиным

Певец стал одним из гостей Российской национальной музыкальной премии, учрежденной Михаилом Гуцериевым. За кулисами Кремля с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Алексей, Вас не обижает, что сегодня в глазах многих поклонников являетесь артистом "из прошлого", что Вас относят к ретро-звездам?

Хорошо, что куда-то еще относят! (смеется) В песнях, которые исполняю я и коллеги моего поколения, никогда не было ничего искусственного, пластмассового – звучала красивая мелодия, качественный текст. Поэтому они и остаются до сих пор популярными. Что же касается определения "ретро"... Я же понимаю, что невозможно быть "вечно молодым и вечно пьяным", как поет один коллектив. Я рад, что меня не забывают, приглашают с концертами, что люди отдают кровные деньги за билеты.

Большинство звезд жалуются, что залы все труднее собрать, на гастроли сложно выезжать. А Вы говорите про концерты. Неужели остаетесь на плаву?

Десять-пятнадцать раз в месяц я выхожу на сцену (на официальном сайте артиста, правда, говорится, что он в наступающем году споет по три раза в феврале и марте. – Прим. ред.), и это не считая корпоративов.

А в Новый год будете работать?

Концертов десять у меня точно запланировано на праздники.

Значит, Вы не бедствуете?

Грех жаловаться, денег хватает (промоутеры говорят, что Глызин получает за концерт от 5 до 15 тысяч евро. – Прим. ред.).

Так может, именно из-за востребованности и занятости не заливаете депрессию спиртным, как поступают, судя по всему, Крис Кельми и Евгений Осин? А ведь они младше Вас!

Я отличаюсь о них тем, что являюсь тихим алкоголиком, – закрываюсь дома и пью (смеется).