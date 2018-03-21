17-летняя любовница разрушила семью Алексея Глызина

Алексей Глызин дал откровенное интервью телеведущей Лере Кудрявцевой. Именитый артист рассказал о том, как бросил семью ради юной любовницы.

Алексей Глызин оказался в кресле игрока на ток-шоу "Секрет на миллион". Артист откровенно рассказал о личной жизни. Так, певец был дважды женат. Причем первый брак завершил он сам. Всему виной оказалась 17-летняя девушка, которой Алексей Глызин всерьез увлекся. "Это наваждение. Это я не знаю, как назвать", – признался исполнитель.

Любимую женщину артиста звали Евгенией. Их отношения были настолько горячими, что Глызин бросил семью. Такое условие поставила юная возлюбленная. "Раздался звонок: "Или сейчас или никогда!" Я ушел в чем был. Я ничего не мог с собой поделать, меня околдовали", – пояснил Алексей Глызин.

Разумеется, певец тяжело переживал уход из семьи. "Чувство вины всегда присутствует", – признался Глызин. Однако у артиста тоже были требования к избраннице, ради которой он порвал с прошлым. "Я говорю: "Если ты хочешь серьезных отношений, надо, чтобы были мужем и женой. Не просто так", – поведал артист. Однако не тут-то было. Спустя какое-то время возлюбленная предала певца и ушла к другому мужчине.

Лера Кудрявцева сообщила, что та женщина развелась и снова свободна, более того – она готова встретиться с Алексеем Глызиным. Тот обернул слова телеведущей в шутку. Он сделал вид, что дрожит, и сказал: "Я спокоен, я спокоен".

Добавим, что Глызин счастлив во втором браке. В 1992 году певец зарегистрировал отношения с чемпионкой мира по художественной гимнастике Санией Бабий. В этом брака у него родился сын Игорь.