"Даже обидно": Сюткину не дали взятку на шоу "Голос"

Валерий Сюткин впервые оказался в красном крутящемся кресле наставника на телепроекте "Голос". Певец назвал шоу серьезной, но интересной работой. "А когда интересно, слово "тяжело" использовать не приходится. Это насыщенно, скажем так", – признался исполнитель.
При этом он уточнил, что между ним и прочими наставниками, Константином Меладзе, Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым, есть конкуренция, но "отношения приличные". "С кем мне проще общаться? С самим собой! С остальными наставниками у нас тоже хорошие отношения – никто ни с кем не воюет", – рассказал Валерий Сюткин.
Ходят упорные слухи, что в телепроекте все решается благодаря поднесенным нужным людям деньгам. Однако, по признанию Валерия Сюткина, ему взятку никто не давал. "Пока нет, жду. Никаких взяток никто не предлагал. Даже обидно", – со смехом сказал артист.
Певец вообще снял с себя ответственность. "Сейчас мы вступили в этап, когда от меня уже ничего особенно не зависит. Я готовлю номера для своих подопечных, а телезрители будут отбирать лучших. Вот в этом проявится наша работа", – заключил он.
Валерий Сюткин дал понять, что намерен оказывать поддержку артистам из своей команды и после завершения шоу "Голос". "Ребятам, которые были у меня в команде, конечно, буду стараться помогать. Но пока я не называю себя продюсером. Я скорее пока именно наставник. И мне в этом качестве абсолютно комфортно", – цитирует певца "Собеседник".
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