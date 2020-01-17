"Ищу третью": актер из "Папиных дочек" пришел к Шепелеву с двумя женами

Звезда сериалов "Адвокат", "Учитель в законе", "Семья адвоката Беляева", "Чернобыль: зона отчуждения", "Папины дочки" Юрий Гумиров стал героем ток-шоу Дмитрия Шепелева на Первом канале. Артист раскрыл шокирующие подробности личной жизни.

Как оказалось, Юрий Гумиров многоженец. Он живет с двумя женщинами и сейчас находится в поисках третьей. Присутствовавшие на съемках программы "На самом деле" были шокированы, ведь в России полигамный брак не является нормой.

"У меня есть две прекрасные жены, я ищу еще третью. Кроме того, я собираюсь вам сказать на детекторе лжи, что я не один такой, а любой российский мужчина может жить так, и любая российская женщина может получить свою долю радости", – сказала звезда сериалов Дмитрию Шепелеву.

Эксперты программы "На самом деле" выяснили, что в 1998 году актер женился на Ольге Турустовой. Избранница подарила ему двух дочерей. По словам Гумирова, жена не запрещает встречаться с другими женщинами. За время брака артист пять раз заводил романы на стороне. Об интрижках супруга Ольга знала.

"Я люблю этого человека. А любить – это хотеть, чтобы твой любимый человек был счастлив. Если для него счастье это, то почему меня должно это волновать или беспокоить? Меня любят! Отдыхать нужно – хоть немножко, хотя бы от секса", – сказала Ольга Турустова в эфире "На самом деле".

Женщина подтвердила, что поддерживает стиль жизни мужа. Она даже помогала ему выбирать вторую жену. Ольга не испытывает чувства ревности.

Юрий познакомил ведущего и с другой избранницей, Лидией. Вторая, неофициальная жена знаменитости призналась: она не сразу приняла тот факт, что артист состоит в браке, однако привыкла к нестандартной ситуации.

"У нас разделение территории, разделение денежных потоков, потому что я человек сам по себе независимый. Я его люблю. Для него я жена", – сказала Лидия в эфире "На самом деле".

В конце программы герои выпуска прошли детектор лжи. Выяснилось, что Ольга действительно счастлива в отношениях с Юрием, любит супруга, и наличие соперницы ее не беспокоит. Юрий тоже не лгал, говоря о чувствах к обеим женщинам. А вот Лидия не совсем смирилась с таким положением вещей.