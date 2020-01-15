Обязан помогать материально: Шепелев влез в семейные разборки звезды российских сериалов

По словам артиста, всю свою жизнь от считал старшим братом Ростислава Жилкина. Однако не так давно он узнал правду о происхождении родственника.
"Мама призналась, что он мне не брат. Она была замужем за вдовцом, Ростислав был его сыном. Когда муж умер от пьянки, мама решила растить мальчика как своего", – сказал Жилкин в эфире ток-шоу "На самом деле".
Роман также предоставил доказательства своих заявлений – результаты генетического исследования. Согласно заключению эксперта, он и Ростислав не являются родней.
Между тем Ростислав Жилкин, который тоже появился в студии "На самом деле", считает, что его просто-напросто пытаются лишить доли наследства.
"Мы братья по маме. Меня всю жизнь воспитывал отчим. Мне было два года, когда мама вышла замуж за Анатолия Ивановича – отца Романа", – рассказал родственник звезды российских сериалов.
Отметим, что после смерти папы Роман и Ростислав унаследовали несколько квартир в Санкт-Петербурге, автомобиль, гараж и внушительный счет в банке. Жилкин-старший не скрывает заинтересованности в финансах. Он отметил, что, в отличии от звездного брата, живет весьма скромно.
"Наверное, полностью содержать меня он не должен, но оказывать какую-то материальную и моральную помощь – обязан", – высказался родственник артиста.
Жилкин-младший, в свою очередь, помогать брату не хочет. Актер намекнул на проблемы Ростислава с алкоголем.
Между тем мать звезды российских сериалов, Валентина Ивановна сообщила присутствующим на съемочной площадке "На самом деле", что Роман и Ростислав единоутробные братья. "Они настоящие братья, хоть у них и разные отцы. Оба мои любимые и незаменимые сыновья", – сказала пенсионерка.
В конце выпуска шоу "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев обнародовал результаты генетической экспертизы. "Вероятность того, что Валентина и Ростислав Жилкины, являются матерью и сыном – 99, 9 %", – озвучил телеведущий.
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