Обязан помогать материально: Шепелев влез в семейные разборки звезды российских сериалов

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности" Роман Жилкин появился в студии ток-шоу "На самом деле" Первого канала. 51-летний актер раскрыл телеведущему Дмитрию Шепелеву семейную тайну.

По словам артиста, всю свою жизнь от считал старшим братом Ростислава Жилкина. Однако не так давно он узнал правду о происхождении родственника.

"Мама призналась, что он мне не брат. Она была замужем за вдовцом, Ростислав был его сыном. Когда муж умер от пьянки, мама решила растить мальчика как своего", – сказал Жилкин в эфире ток-шоу "На самом деле".

Роман также предоставил доказательства своих заявлений – результаты генетического исследования. Согласно заключению эксперта, он и Ростислав не являются родней.

Между тем Ростислав Жилкин, который тоже появился в студии "На самом деле", считает, что его просто-напросто пытаются лишить доли наследства.

"Мы братья по маме. Меня всю жизнь воспитывал отчим. Мне было два года, когда мама вышла замуж за Анатолия Ивановича – отца Романа", – рассказал родственник звезды российских сериалов.

Отметим, что после смерти папы Роман и Ростислав унаследовали несколько квартир в Санкт-Петербурге, автомобиль, гараж и внушительный счет в банке. Жилкин-старший не скрывает заинтересованности в финансах. Он отметил, что, в отличии от звездного брата, живет весьма скромно.

"Наверное, полностью содержать меня он не должен, но оказывать какую-то материальную и моральную помощь – обязан", – высказался родственник артиста.

Жилкин-младший, в свою очередь, помогать брату не хочет. Актер намекнул на проблемы Ростислава с алкоголем.

Между тем мать звезды российских сериалов, Валентина Ивановна сообщила присутствующим на съемочной площадке "На самом деле", что Роман и Ростислав единоутробные братья. "Они настоящие братья, хоть у них и разные отцы. Оба мои любимые и незаменимые сыновья", – сказала пенсионерка.

В конце выпуска шоу "На самом деле" ведущий Дмитрий Шепелев обнародовал результаты генетической экспертизы. "Вероятность того, что Валентина и Ростислав Жилкины, являются матерью и сыном – 99, 9 %", – озвучил телеведущий.