Одна из "Папиных дочек" перестала контролировать вес

В преддверии новогодних праздников артисты испытывают сильный стресс: постоянные гастроли, спектакли, выступления, корпоративы. Звезда сериала "Папины дочки" не стала исключением. Она призналась, что из-за невероятного темпа жизни сильно худеет каждый декабрь.
24-летняя актриса не сидит на диетах, не соблюдает режим питания и не посещает спортзал. Причина стремительной потери веса в бешеной работе перед Новым годом и Рождеством. Лиза давно заметила, что если хочешь похудеть, надо пахать, как ломовая лошадь.
Арзамасова рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о последствиях тяжелой работы.
"Мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными".
Уже после праздников Лиза отдыхает и вновь приходит в прежнюю форму. Объедается оливье и готовится снова покорять вершины.
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За декабрь обычно худею килограммов на 5... ☺️✌��Хотя ем много и что попало и когда попало, и сплю так же ))) Это самый бешеный месяц у всех артистов, наверное. Марафон с перерывами на спринт ))) Все спрашивают: как ты хочешь встретить Новый Год? А угадайте с трёх раз! �� Главный урок с детства на всю жизнь: если хочешь не полнеть, главное не диеты, главное - пахать, как лошадь и улыбаться! Результат декабрьского галопа обычно на лицо - мордашка заостряется, ключицы торчат, глаза становятся круглыми и загадочными. А вот уже к старому Новому Году.... Даааа �� Щёчки отъедаю, да и другие части тела заметно прибавляют, и снова готова к низкому старту. Вот сейчас только думаю: как раньше в этот режим сессия помещалась?))) Мчу в новый день! Всем предновогодних восторгов! ���� #настроение
Источник Joinfo.ua сообщает, что когда у девушки спрашивают, как она мечтает провести главную ночь года, она лишь улыбается. Как любому другому человеку, а тем более артисту, Арзамасовой хочется уютного отдыха и спокойствия в кругу семьи и друзей.
Недавно Рита Дакота тоже жаловалась на многочисленные концерты в декабре. Певица так сильно устает, что мгновенно засыпает в автобусе.
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