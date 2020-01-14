Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева

Звезда фильмов "Елки", "Август. Восьмого" и "Ничто не случается дважды" Константин Самоуков появился в студии ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале. Возлюбленная вызвала 37-летнего актера на детектор лжи.

прочитано 951 раз