Разнимали охранники: звезда фильма "Елки" получила по лицу в гостях у Шепелева

Валерия Пенкина подозревает Константина Самоукова в неверности. Пара состоит в незарегистрированных отношениях достаточно давно, много лет между молодыми людьми царила идиллия. Однако не так давно Валерия заметила странности в поведении гражданского мужа.
"Выходил говорить по телефону, постоянно с кем-то переписывался и даже переворачивал экран мобильника, когда приходили сообщения", – сказала избранница звезды фильма "Елки" в эфире программы "На самом деле". Кроме того, Самоуков попался на лжи.
Как-то артист пришел пьяный под утро. Он заявил, что отдыхал в ночном клубе с приятелем и потерял счет времени. "Этого друга в тот момент даже в Москве не было", – добавила Пенкина.
Героиня шоу "На самом деле" призналась, что следила за Константином. Когда Самоуков якобы направился на очередные съемки, девушка поехала за ним. Оказалось, что актер фильма "Елки" навещал некую Екатерину Цееву в загородном доме.
Самоуков обвинения в неверности отрицает. По словам мужчины, с Цеевой он встречался по делу. Екатерина, по словам Константина, риелтор, она подбирала ему дом. Артист отметил, что хотел сделать сюрприз зазнобе.
Константину Самоукову вторит Екатерина Цеева. Риелтор заверила, что с актером у нее ничего не было. Более того, девушка сообщила, что Валерия портит ей жизнь. "Мой муж крайне недоволен сложившейся ситуацией. Зачем Вы пишите и звоните моему мужу с обвинениями?" – обратилась Цеева к Пенкиной в эфире ток-шоу "На самом деле".
Атмосфера в студии так накалилась, что Валерия не сдержала эмоций. Она вскочила с места, обругала предполагаемую соперницу и набросилась на гражданского мужа. Пенкина несколько раз ударила Самоукова по лицу. Взбешенную девушку от артиста оттащили охранники.
Позже звезду фильма "Елки" отправили на детектор лжи. В результате проверки выяснилось, что Константин и Екатерина действительно любовники. Также оказалось, что Цеева не риелтор, а специалист по эзотерике.
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