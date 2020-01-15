"Самый лучший совет": Пугачева обратилась к подавленной артистке

Анна Плетнева получила известность, когда в 1997 году пришла в группу "Лицей". Она призналась, что ей там было непросто. "Помню, как меня пытались нелепо одеть, заплести косу, чтобы я не была такой эффектной. Все время говорили: "Зачем ты так ужасно виляешь бедрами? Как непристойная женщина". Должна была стоять ровно, держать гитару и делать вид, что играю. Эти рамки меня очень подавляли. Конечно, я делала все не так, как говорят продюсеры, и получала за это по шапке. Меня лишали денег, я страдала и печалилась по этому поводу", – рассказала Анна Плетнева.
В итоге, она покинула коллектив в 2005 году, отважившись на сольное творчество. Ей хотелось развиваться и не зависеть от продюсеров. Вместе с Алексеем Романовым из группы "Амега" артистка создала "Винтаж". Вскоре их песни стали крутить на радио. Однажды Анна попала в эфир радиостанции "Радио "Алла", где побеседовала с самой Примадонной.
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