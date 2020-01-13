"Это кто?": резко помолодевшую Пугачеву перестали узнавать

Знаменитость сняла себя крупным планом. Для фотографии Алла Борисовна нанесла яркий макияж. Она подвела глаза, наклеила накладные ресницы и выделила губы коралловой помадой. Снимком певица поделилась с поклонниками.
"Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред), – написала звезда отечественного шоу-бизнеса в своем инстаграм-аккаунте. Текст она сопроводила забавными смайликами в виде веселящихся мордашек.
Поклонники пришли в восторг от вида резко помолодевшей артистки. За пару часов публикация набрала более 95 тысяч лайков. Однако некоторые предположили, что на снимке другой человек.
"Это кто??? Явно не Пугачева", " Нет... Очень похожа на Аллу...Но это какая-то девочка...", "Это гуманоид, а не Пугачева..", – высказались удивленные пользователи.Ранее Алла Борисовна порадовала фанатов новым видео с дочкой Лизой. В "Инстаграм" Примадонна поделилась роликом, на котором девочка в нежном персиковом платье исполняет песню "Миллион алых роз". Для этой композиции музыку написал Раймонд Паулс.
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