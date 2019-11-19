"Кошмар!": Пресняков с женой прыгнули с небоскреба

Никита Пресняков и Алена Краснова побывали в Эмиратах. Там супруги решились на отчаянный аттракцион зиплайн. Он представляет собой спуск по натянутым тросам, один конец которых закреплен на огромной высоте, а второй на земле. Пресняков и Краснова стартовали с небоскреба высотой 170 метров.
Говорят, на зиплайне длиной почти в километр можно разогнаться до 80 км/ч. Все это время человек, лежа на животе, едет вниз на страховочных ремнях. При этом максимально создается впечатление полета. Своими чувствами Никита Пресняков поделился в инстаграм-аккаунте. "Веселая штучка в Дубае, не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение, будто летишь между зданий как супермэн!".
Рок-исполнитель отметил, что верная супруга Алена Краснова летела рядом с ним на соседних тросах. Пользователи сделали вывод, что раз девушка согласилась на такую отчаянную авантюру, вряд ли она ждет ребенка.
Комментаторы неоднозначно отнеслись к снятому во время аттракциона видео, которое выложил Никита Пресняков. Одни не стали скрывать ужаса и страха. "Кошмар!", "Мне даже смотреть на это страшно...", "Это жесть", "Ужас! Я бы не решилась 😊", "Как страшно! Никита, храни вас Господь!" – высказались пользователи Сети. Отметим, что примерно то же количество подписчиков не смогли сдержать восторга и даже поинтересовались ценой опасного аттракциона.
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