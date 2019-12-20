Виктории Боне дали смачную оплеуху

Звезда побывала на светском ужине дизайнера Philipp Plein. На мероприятии она была в блестящем платье из коллекции модельера и ярко-розовых туфлях.
После торжества Виктория сменила аутфит. Звезда переобулась в грубые ботинки на плоской подошве, а поверх сияющего наряда она накинула длинную коричневую шубу.
"С моей красавицей @emmasalimova Дорогая, я скоро вернусь. Жди! Как вам мой стиль? Это же платье с ботами, мне так нравится. Удобно-то как", – подписала Боня опубликованный на ее странице в социальной сети Инстаграм снимок.
Злопыхатели моментально стали проявлять себя в комментариях. В адрес знаменитости обрушились тонны критики. Особенно хейтерам не понравилось меховое изделие, в которое облачилась Виктория. "Шуба не очень. Дело вкуса конечно, но она бабушкина", "Конкретно эта модель шубы не совсем сюда подходит", – высказывались недовольные пользователи Сети.
"Шуба выглядит чебурашкой", – отметил критик.
Верные поклонники встали на защиту Бони. "А мне шубка нравится – это классика! Человек красит одежду, а не наоборот", – подчеркнула фанатка.
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