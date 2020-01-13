"Отвернитесь, я пописаю": народ обсуждает выходку голой Волочковой на пляже

Сейчас балерина отдыхает в райском Таиланде. Очередное фото она сделала на закате. Обнажилась и стала провожать солнце. А в "Инстаграме" написала: "Как же я люблю все красивое! Наслаждаюсь заслуженным волшебным отдыхом, нежу свое тело в океане и море любви, позитивно провожу время с друзьями, меняю виллы, радуюсь жизни".
"Я всегда смотрю вперед, не обращая внимания на зависть и злобу ущербных людей. А все, что обо мне судачат, слагают, придумывают, осуждают, говорят и инсинуируют – слышит только моя попа. Красивая стройная и подтянутая", – заключила Волочкова.
Последнее наблюдение явно задело народ и пользователи стали изгаляться, придумывая подписи к художественному снимку Насти, обсуждать ее очередную "выходку". "Отвернитесь, я пописаю", "Так вот откуда пошло выражение "попа с ушами", "Нет, Настя, Ваша попа ничего не слышит, потому что ее нет".
Справедливости ради надо отметить, что фигура у 43-летней Анастасии Волочковой эффектная, балерина похожа на точеную статуэтку. Глядя на нее, так и хочется цитировать секретаря суда из "12 стульев": "Сама юность волнующая, / Сама младость ликующая, / К поцелуям зовущая, Вся такая воздушная".
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