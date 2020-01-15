Развратную Нюшу втоптали в грязь

Артистка опубликовала серию роскошных снимков, сделанных на берегу океана. Она позирует в соблазнительных позах, притягивая восхищенные взгляды.
"Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей, позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос..." – написала исполнительница в своем инстаграм-аккаунте.
Многих разочаровала чрезмерная откровенность певицы: "Зачем фоткаться, стоя раком?", "Тысячи лет человечество эволюционировало, а ты все опровергла", "Нюша, не уподобляйся Бузовой..."
Большинство пришло в восторг от увиденного. Особенно подписчиков поразило то, что девушке удалось быстро вернуть дородовую форму. "Ты прелесть! Великолепная попа!", "Красотулька, нет слов", "Девочка-огонь", "Красавица", "Офигенный купальник", "Шикарная дама", – написали фанаты.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Почему нас боятся Иране