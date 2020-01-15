Подстреленного Александра Серова срочно госпитализировали

Александр Серов оказался в центре потасовки. В популярного исполнителя выстрелили.

Александр Серов отдыхал с друзьями в одном из подмосковных кафе. В какой-то момент у них завязалась перебранка с компанией, сидевшей за соседним столиком. Вероятно, разгоряченные не только спором мужчины решили выйти на улицу, чтобы выяснить отношения. У одного из них при себе оказалось оружие, которое немедленно было пущено в ход.

"Началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!" – рассказал пострадавший Александр Серов.

Прибывшая на место скорая помощь доставила подстреленного артиста в Институт хирургии имени Вишневского. Медики провели процедуру по извлечению пули. После операции Серов успокоил многочисленных поклонников: "Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали".

Артист уточнил, что прихрамывает, но не теряет присутствия духа. "Думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", – рассказал исполнитель.

Александр Серов признался, что после происшествия не стал обращаться за помощью в правоохранительные органы. "Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", – цитирует артиста StarHit.