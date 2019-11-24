Ани Лорак показала татуировку на интимном месте

Далеко не все поклонники, знают о том, что у звезды есть татуировка. Как правило, наряды скрывают рисунок на теле Ани Лорак. На сей раз она решила продемонстрировать наколку.
Расположена туту-бабочка в довольно интимном месте: на ребрах под грудью. К слову, впервые о наколке Ани Лорак заговорили в начале лета, когда певица продемонстрировала ее на съемках клипа "Я тебя ждала". Многие предположили, что картинка временная, но они ошибались.
Ходят слухи, что бабочка появилась на теле исполнительницы с началом романа Ани Лорак с молодым продюсером Black Star Егором Глебом. Говорили о том, что эта тату – символ ее новой любви. Однако сама певица комментариев на эту тему не давала.
Отметим, ранее в Сети поползли слухи о возможной беременности Ани Лорак. Поводом для этого стали изменения в фигуре знаменитости. Поклонники заметили, что у их любимицы заметно округлились формы. Подтверждения эти домыслы пока не нашли.
Многие россияне скептически относятся к роману Ани Лорак с 26-летним Егором Глебом. Самые преданные фанаты рады за звезду: наконец-то она выглядит счастливой после развода с отцом своей дочери, турком Муратом Налчаджиоглу. Ходили слухи, что супруг ей регулярно изменял, и у певицы лопнуло терпение.
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