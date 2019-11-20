Подражающую молодому любовнику Лорак затравили

На своей странице в "Инстаграме" певица опубликовала фотографию, которая вызвала бурные обсуждения. В кадре Ани Лорак позирует в спортивной одежде: широкие черные штаны, объемная зеленая куртка и грубые ботинки. Волосы артистка собрала в высокий хвост.
Фанатам не понравился такой образ знаменитости. Некоторые заявили, что теперь она выглядит, как мужчина. "Она в этих штанах как мужик", "Для низкорослых этот стиль вреден. Совсем коротконогая становится, как гном в вещах Гулливера", "Стиль одежды у вас рэперский, вы молодитесь или мужик у вас рэпер?", "Ты раньше так не одевалась, а сейчас, как связалась со своим молодым… Как жиган с большой дороги! Изменись… И будь такой, какая ты была!", – затравили Ани Лорак фолловеры.
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