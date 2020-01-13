Оказавшаяся в зоне бедствия актриса сериала "Ольга" Яна Троянова рискует жизнью

Яна Троянова находится на Филиппинах. Звезда серила "Ольга" снимается в шоу "Последний герой", которое телезрители увидят в феврале.
Между тем стало известно, что в республике, где находится Троянова и съемочная группа проекта, объявили режим бедствия. На территории провинции Батангас проснулся вулкан Тааль. Накануне он выпустил из недр столб пепла, высота которого достигла одного километра. Из-за угрозы извержения местные власти приступили к эвакуации трех близлежащих населенных пунктов.
Поклонники звезды сериала "Ольга" забеспокоились. "Инстаграм" артистки "завалили" вопросами.
"Яна, здравствуйте! Видела в новостях страшные кадры извержения на Филиппинах. У вас там как дела? Все нормально? Вас не зацепило?"– написали фанаты звезде сериала "Ольга".
Яна Троянова поспешила успокоить интернет-обывателей. "У нас все хорошо! Спасибо!" – написала она в комментариях. Также актриса опубликовала "Сторис", в котором сообщила о происшествии и уверила, что у нее и ее коллег все хорошо. "Нас не коснулось", – добавила Троянова.
Напомним, Яна Троянова стала широко известна после роли в сериале "Ольга". Она сыграла москвичку, обремененную заботами о многочисленных родственниках, которые умудряются постоянно попадать в неприятности.
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