Яна Троянова покинула Россию с мужем и собачкой
Яна Троянова, ставшая ведущей проекта, живет в персональном бунгало с видом на море. Ее праздник начался с вкуснейшего торта, который преподнес филиппинский персонал. Актрису поздравил и супруг, режиссер Василий Сигарев, который проводит эти дни на далеком острове Палаван вместе с Яной и собачкой Эми породы вест-хайленд-уайт-терьер.
А в часе езды на лодке от их гостиницы голодают и борются за выживание в экстремальных условиях два племени звезд отечественного кино и телевидения. Подробности зрители узнают 2 марта, когда на ТВ-3 выйдет продолжение легендарного шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов".
Яна Троянова – одна из самых эксцентричных и ярких актрис. Она знакома россиянам по фильмам "Волчок", "Кококо", Страна ОЗ", а в нашумевшем сериале "Ольга" исполнила главную роль. Актриса отметила, что навсегда покидать Россию не собирается, но переждать зиму в теплых краях, да еще и поработать – идея отличная.
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