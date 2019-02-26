"Я скоро сдохну": признание сходящей с ума Яны Трояновой

2 марта на канале "ТВ-3" состоится премьера реалити-шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". За звание последнего героя в этот раз поборются актеры Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных и экстрасенсы Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. А вести проект будет звезда сериала "Ольга" Яна Троянова.

По условиям шоу, племена актеров и экстрасенсов живут на двух необитаемых островах, которые находятся друг от друга примерно в полутора часах хода на моторной лодке. Участникам в день выдается по два литра воды и по 200 граммов вареного риса, а после каждого испытания – по банану. Всем остальным племена должны обеспечивать себя самостоятельно.

"Живут они в том, что построили. Едят, что поймали, – сообщила "Дни.ру" продюсер канала Маргарита Брусницына. – Во время съемок нам приходилось прятаться от участников за палатками съемочной группы, иначе они сняли бы с нас кожу и съели прямо там, потому что условия действительно очень тяжелые. Они там умирают от жажды и ненависти к нам".

Продюсер также рассказала об одной из актрис, которую не стала называть по имени. Сначала она требовала дополнительный гонорар за участие в промокампании, а через несколько дней была готова сниматься всего за несколько "Сникерсов".

Ведущей проекта Яне Трояновой тоже пришлось трудно. Судя по первым кадрам с острова, она сильно похудела. "Я скоро сдохну, – сделала она шокирующее признание. – Я схожу с ума..." Жара, ядовитые змеи, сколопендры – от этого, конечно, нервы у любого сдадут!