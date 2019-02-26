"Я скоро сдохну": признание сходящей с ума Яны Трояновой

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Вторник 26 февраля
Лента новостей
13:25
По Москве провели ракеты (видео)
12:46
Аномальная погода в России удивила синоптиков
11:39
Вскрылись шокирующие подробности о судьбе пропавших Скрипалей
11:22
Леонтьев развлекался с яйцами у друга-гея
11:12
"Расследование" Соболь и Навального об антисанитарии на комбинате оказалось фейком
11:07
Легендарную российскую топ-модель убил рак
10:47
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
10:41
"Пьяный клоун": рассказавший анекдот Порошенко прилюдно опозорился
10:36
Ольга Орлова сообщила об операции
10:23
Юлия Савичева призналась в тайной страсти
10:01
Чем питаются настоящие космонавты
10:01
Сенсационный поворот в отношениях Булановой и Радимова
09:55
Меган Маркл и принц Гарри решились на побег
09:44
Дочь Пескова затравили за стажировку в Европе
09:13
Медведеву и Туктамышеву выкинули в запас
09:07
"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской
08:31
Умер вокалист известной рок-группы
08:19
Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни
04:32
Погрязший в скандалах Виторган забросил могилу матери
02:33
Реальные истории: в браке главное секс, а не дети
00:17
Затравленную на родине певицу Maruv взяли под защиту в России
21:52
Плюнувшим в россиян Серебрякову и Панину врезали что есть мочи
21:50
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
21:45
Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко
21:31
В Челнах продавец сломал покупателю челюсть
21:29
Отметившая юбилей Успенская спуталась с молодым фаворитом
21:18
Доведенная украинцами до отчаяния Maruv отказалась ехать на "Евровидение"
20:57
Отобрал самое дорогое: Фадеев избавился от экс–солистки группы Serebro
20:51
На трассе в Удмуртии погиб водитель легковушки
20:47
Последняя капля: ненасытный Крид подложил свинью Тимати
20:34
В Челнах мужчина избил и обжег утюгом сожительницу
20:28
Общественность вступилась за брошенную в СИЗО многодетную мать
20:24
"Бутылкой человека по голове": вопящая звезда "Дома-2" устроила разборки
20:16
Как "Единая Россия" сохраняет память о Великой Отечественной
20:16
В Екатеринбурге на пенсионерку рухнула глыба льда
19:55
Maruv взвыла от жестких требований Украины
19:47
Житель Тюмени выстрелил в племянника из ружья
19:23
Названа чудовищная причина смерти мужа Божены Рынской
19:17
В Омске 7-летний мальчик зверски избил младшую сестру
18:58
"Сдохни!": невротичке Собчак потребовалась помощь психиатра
18:48
Под Нижним Новгородом без вести пропал 15-летний подросток
17:55
Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
17:50
В Приморском крае в школе произошло возгорание
17:49
Страдающая от болезни Виктория Боня не может попасть в больницу
17:33
Есть пострадавшие: в Уфе произошло тройное ДТП
17:14
Протеже Петросяна спасают от алкоголизма
16:50
Как низкая самооценка влияет на выбор в любви
16:36
Муж Божены Рынской умер при загадочных обстоятельствах
16:35
7 способов накачать бицепсы, как у Шварценеггера
16:32
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
16:24
С пропавшего Александра Кержакова трясут 13 миллионов для дочери
16:22
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
16:17
Курящую "Приму" Бабенко выкинули из театра
15:51
Как не остаться на улице при покупке квартиры
15:50
В Петербурге автолюбитель выстрелил в лицо пешеходу в ответ на замечание
15:39
"Сбрей на фиг три свои желтые волосины": раскабаневшую Волочкову публично выпороли
15:32
Под Мурманском женщина подожгла отдел полиции
15:30
Азербайджан ждет российских туристов
15:18
Рудковскую разнесли за отказ от старших детей
15:15
Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
14:57
Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко
14:57
Двое вандалов разгромили "Ласточку"
14:50
"Была бы на месте Меланьи": красотка Федорова о близком знакомстве с Трампом
14:43
Ковальчук раскрыла секреты новых "Тайн следствия"
14:30
Игорь Костолевский раскрыл правду о психически больном сыне
14:27
Муцениеце рассказала о "треше" в семье
14:22
Сотрудников парка Горького проверяют из-за стриптиза на корпоративе (видео)
13:55
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
13:45
Бортич рассказала о "свадьбе по-быстрому"
13:32
Отец показал редкий архивный снимок с Децлом (видео)
13:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года
13:17
Украина готовится провести Олимпиаду в Крыму
13:12
Аршавин показал язык сыну от Барановской
13:10
Прервавший молчание Алибасов высказался о состоянии Федосеевой-Шукшиной
13:06
Галкина прополоскали за позор на Первом канале
12:56
Известный актер попал в больницу после выступления в цирке
12:54
Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
12:38
Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции
12:37
Памела Андерсон молит Путина о помощи
12:29
Толкалина рассекретила нового избранника
12:28
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" госпитализирована
12:27
В чем секрет успеха портала Sport24
12:21
"Единая Россия" воспитает политических лидеров
12:16
Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву
12:00
Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
12:00
Заносчивую Собчак затоптали за "дезертирство" сына
11:53
Известная певица втихаря налакалась на красной дорожке "Оскара" (видео)
11:41
Прожженная Кравец оказалась дочкой легендарной Вишневской
11:35
"Я буду Любовь Баскова": Успенская сделала сенсационное заявление
11:27
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
11:23
Знаменитому актеру понадобилась помощь врачей после падения на "Оскаре"
11:14
Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий
11:02
Кому вручили "Оскар"-2019
10:58
Повереннова жестко ответила на критику Алентовой
10:44
"Что торчит из ширинки?": странный вид Бузовой обескуражил
10:36
Неадекватный Порошенко заявил о победе над Путиным
10:34
Ирина Шейк шокировала откровенным нарядом на "Оскаре"
10:22
Медведева раскрыла причину провала на Олимпиаде в Пхенчхане
10:13
Навка без лифчика предстала перед россиянами
10:00
Идеальный подарок на 8 Марта: Такой понравится всем!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
Взбешенные россияне хотят отобрать у предателя Серебрякова самое дорогое
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
"Она хамка и врунья": Дана Борисова не собирается пускать дочь домой
Шоу-бизнес

"Я скоро сдохну": признание сходящей с ума Яны Трояновой

Яна Троянова. Фото: www.globallookpress.com
2 марта на канале "ТВ-3" состоится премьера реалити-шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". За звание последнего героя в этот раз поборются актеры Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных и экстрасенсы Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. А вести проект будет звезда сериала "Ольга" Яна Троянова. 
прочитано 1730 раз

По условиям шоу, племена актеров и экстрасенсов живут на двух необитаемых островах, которые находятся друг от друга примерно в полутора часах хода на моторной лодке. Участникам в день выдается по два литра воды и по 200 граммов вареного риса, а после каждого испытания – по банану. Всем остальным племена должны обеспечивать себя самостоятельно.

ПО ТЕМЕ

Яна Троянова покинула Россию с мужем и собачкой

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Яна Александровна Троянова

Яна Александровна Троянова актриса

"Живут они в том, что построили. Едят, что поймали, – сообщила "Дни.ру" продюсер канала Маргарита Брусницына. – Во время съемок нам приходилось прятаться от участников за палатками съемочной группы, иначе они сняли бы с нас кожу и съели прямо там, потому что условия действительно очень тяжелые. Они там умирают от жажды и ненависти к нам".

Продюсер также рассказала об одной из актрис, которую не стала называть по имени. Сначала она требовала дополнительный гонорар за участие в промокампании, а через несколько дней была готова сниматься всего за несколько "Сникерсов". 

Ведущей проекта Яне Трояновой тоже пришлось трудно. Судя по первым кадрам с острова, она сильно похудела. "Я скоро сдохну, – сделала она шокирующее признание. – Я схожу с ума..." Жара, ядовитые змеи, сколопендры – от этого, конечно, нервы у любого сдадут! 

Автор: Феликс Грозданов26 февраля 2019, 12:33

комментарии

Политика

Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Сына художника Сафронова обнаружили на месте взрыва дома в Магнитогорске
Джоли шокировала морщинами и синяками вокруг глаз
Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"
Жесткое заявление Толкалиной о романе с ведущим-иностранцем

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Подробности госпитализации тяжелобольного Данелии
В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Шоу-бизнес

"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской

Журналистка излила всю боль в Facebook
Шоу-бизнес

Юлия Савичева призналась в тайной страсти

Певица просит совета у поклонников
Шоу-бизнес

Эректильная дисфункция: Собчак плачет из-за неожиданного подарка

Телеведущая опубликовала фото презента
Шоу-бизнес

Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"

Она назвала украинцев обманщиками

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена

Фоторепортажи

Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши

Спорт

Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru