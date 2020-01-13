"Горе мамаша": дочь Волочковой напомнила о себе радикальным способом

Бывшая прима Большого театра отдыхает в Таиланде с новым возлюбленным и регулярно публикует в своем блоге фотографии, сделанные во время отпуска. Однако балерина не взяла с собой юную дочь, которая явно соскучилась по родительскому вниманию.

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