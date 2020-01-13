"Горе мамаша": дочь Волочковой напомнила о себе радикальным способом

В СМИ ходят слухи, что 13-летняя Ариадна Волочкова и вовсе не живет с матерью. Якобы танцовщица отправила свою наследницу к отцу из-за нового ухажера. К слову, о нем 43-летняя звезда балета не распространяется и даже не делает с ним совместных снимков.
По всей видимости, мужчина и "райские" острова отнимают у Анастасии Волочковой слишком много внимания, заставляя ее забыть о семье. Однако недавно Ариадна решила напомнить о себе, опубликовав в социальных сетях архивную фотографию с мамой.
Вскоре Анастасия опомнилась и тоже выложила снимок с еще совсем маленькой дочерью в своем инстаграм-аккаунте. "Какие же мы милашки, правда?", – вопрошала танцовщица у своих поклонников.
Однако подписчики вновь обрушились на балерину с критикой за то, что в светском быту она совсем забыла о ребенке. Многие из них предположили, что своей публикацией Ариадна выразила внутренний крик о помощи и попыталась призвать мать к благоразумию из-за эпатажных выходок.
"А теперь Ариша видит маму только с раздвинутыми ногами , и обнаженной . Хоть иногда подумайте о ней . Ее действительно жаль становится", "Ребенок маме надпомнил! Что есть я дочь твоя. ты забыла про меня !!!Горе мамаша"
(Здесь орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), – такие комментарии посыпались на Анастасию Волочкову под фотографией.
Напомним, что Ариадна Волочкова родилась 23 сентября 2005 года. Через год Анастасия Волочкова и отец ребенка – Игорь Вдовин – объявили о разводе.
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