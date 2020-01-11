Чудовищная боль: Волочкова пострадала от укуса дикого зверя

История произошла несколько лет назад. Во время отдыха в Турции на Волочкову напала огромная черепаха, которая укусила ее за колено. В связи с этим танцовщица выбыла из строя на два года. Все это время она мучилась от боли.
Сейчас с Анастасией все в порядке, однако она решила рассказать об инциденте, когда вновь столкнулась с рептилией. Балерина сняла видео, как большая черепаха пытается добраться до воды.
"Вот такое чудо появилось на нашем пляже...🙈 Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию.. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... 🙉 Это была серьезная травма и два года я испытывала боль.. 😔 Это чудо вроде безобидное.. Но тоже... большое..🙊", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.
Поклонники пришли в восторг от ролика. Одни восхитились видом огромной рептилии, другие посочувствовали Анастасии, в связи с предыдущей травмой.
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