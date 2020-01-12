Ивлеева пожаловалась на опасную болезнь

Знаменитость приехала в Северную столицу в гости к родительнице. В какой-то момент она решила потискать домашнего пушистика и обнаружила, что теперь ей нельзя это делать.
"Знаете, что такое боль, друзья? В Москве у меня нет домашних животных по причине работы, графика. Но я всегда о них мечтала и скучала по своему коту, который живет здесь, у мамы, в Петербурге. Зарываюсь в него носом – и выясняется, что у меня аллергия!", – с досадой поведала Ивлеева.
Как уточняет газета "Комсомольская правда", аллергия на кошек является достаточно распространенным явлением. Основные симптомы: насморк, кашель, зуд и першение горла, одышка и даже отек горла. По словам специалистов, больше всего аллергии на кошачьих подвержены лица с ослабленным иммунитетом.
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